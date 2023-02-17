İGA, Hatay'da 350 konteyner ev kurmak için harekete geçti

İGA'dan yapılan açıklamada depremzedelerin kullanımına sunulacak 350 konteyner evin, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA İstanbul Havalimanı'na tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde kurulacağı bildirildi.

Tüm işlemlerinin İGA tarafından üstlenildiği ve inşaatına da 13 Şubat'ta başlanacağı kaydedilirken, konteyner kentin ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı aktarıldı. Ayrıca çalışmanın bir an önce bitirilip depremzedelerin hizmetine sunulabilmesi için 89 personel ve 34 iş makinesi vardiyalı olarak 7 gün 24 saat bir çalışma yürüteceği belirtildi.

"21 METREKARELİK KONTEYNER"

Deprem bölgesinde gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılan İGA çalışanlarının Hatay'da kurulacak konteyner kentin yapımında görev alacaklarının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'dan sevkiyatı 20 ve 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21 metrekarelik konteynerlerin her birisinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgâhı mevcutken, konteynerler 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak. Oluşturulacak olan kampüste ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, üç ayrı yaş grubuna özel olarak kategorize edilen üç farklı çocuk oyun alanı ve mescit gibi sosyalleşme mekanları da yer alacak. Konteyner kentte ayrıca revir de bulunacak."