İçki ve sigara satışına yeni düzenleme yolda

Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.

SATIŞI YA DA SUNUMU OLMAYACAK

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre;benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.

Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla; kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında da içki satışı ya da sunumu olmayacak.

ARAÇLAR BEYAZA BOYANIYOR

Taslakla, sigara araçlarına da yeni ayarlama gelecek. Buna göre, sigara firmalarına ait taşıtlarda, ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine yer verilebilecek ancak, bu bilgiler beyaz zemin üzerine siyah renkte, araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak şekilde olacak.

Araçlarda hiçbir logo ve kısaltma kullanılamayacak. Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bütün firmaların kullandıkları dağıtım araçları beyaz renkte olacak.