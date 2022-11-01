GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİçişleri: İkna çalışmasıyla Cezayir'den getirilen terörist teslim oldu
HaberlerGündem Haberleri İçişleri: İkna çalışmasıyla Cezayir'den getirilen terörist teslim oldu
ABONE OL

İçişleri: İkna çalışmasıyla Cezayir'den getirilen terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca ikna çalışmasıyla PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 teröristin Cezayir'den Türkiye'ye getirilmesi sonucu teslim olduğu açıklandı.

01.11.2022 - 15:58 | | DHA
İçişleri: İkna çalışmasıyla Cezayir'den getirilen terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışması sonucu PKK/KCK mensubu 1 teröristin, Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla Türkiye'ye getirilen örgüt mensubunun, 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. 

Öte yandan bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı, 107'ye yükseldi.

Maden faciası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı 
İlgili Haber
Maden faciası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı 
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İlgili Haber
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kazdağlarında çokan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı
İlgili Haber
Kazdağlarında çokan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Kılıçdaroğlu: Ben 85 milyonun huzuru için mücadele ediyorum

Kılıçdaroğlu: Ben 85 milyonun huzuru için mücadele ediyorum

Şehit yakını ve gazilere aylık ödenen miktara zam geldi

Şehit yakını ve gazilere aylık ödenen miktara zam geldi