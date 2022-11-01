Kazdağlarında çokan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Edremit'te orman yangını başladı. Kazdağları'nda bulunan Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı 2 noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangına 1 helikopter, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 adet dozer ile müdahale edilmeye devam edilirken, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 1 kara ekibi de olay yerine sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda 2 farklı noktada saat 12.08'da çıkan orman yangını, ekiplerin 19 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan, 3 helikopter ile havadan yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.