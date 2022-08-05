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İçişleri duyurdu, yeni operasyon başlatıldı! 920 asker ile...

Eren Abluka Narko Terör Operasyonlarıyla PKK’nın finans kaynakları kurutuluyor. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 920 personelin katılımıyla Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu başlatıldı. 70 ayrı noktada 1 milyon 150 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

05.08.2022 - 09:05 |
İçişleri duyurdu, yeni operasyon başlatıldı! 920 asker ile...

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit J.Uzm.Çvş. İlyas GENEL” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 920 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri duyurdu, yeni operasyon başlatıldı 920 asker ile...

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL tutarında;

- 30 kg toz esrar,
- 107 kg kubar esrar,
- 1.150.710 kök kenevir bitkisi,
- 182.000 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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