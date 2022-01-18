İçişleri duyurdu! Bingöl'de 960 personelle terör operasyonu
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Bingöl- Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel görev alıyor.
18.01.2022 - 09:12 |
İçişleri'nden gelen açıklama şöyle:
Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Bingöl İlinde “EREN KIŞ-16 (BİNGÖL-SAĞGÖZE) ŞEHİT J.BNB. ADİL KARAGÖZ” Operasyonu başlatıldı.
Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (960) personel [(71) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.