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İçişleri duyurdu! Bingöl'de 960 personelle terör operasyonu

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Bingöl- Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel görev alıyor.

18.01.2022 - 09:12 |
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İçişleri'nden gelen açıklama şöyle:

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Bingöl İlinde “EREN KIŞ-16 (BİNGÖL-SAĞGÖZE) ŞEHİT J.BNB. ADİL KARAGÖZ” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri duyurdu Bingölde 960 personelle terör operasyonu


Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (960) personel [(71) operasyonel tim] görev alıyor.

İçişleri duyurdu Bingölde 960 personelle terör operasyonu

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

İçişleri duyurdu Bingölde 960 personelle terör operasyonu
İçişleri duyurdu Bingölde 960 personelle terör operasyonu

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