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İçişleri: Deprem sonrası çocuk kaçırma iddiaları asılsız

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin "Çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı gibi kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

01.03.2023 - 15:57 | | DHA
İçişleri: Deprem sonrası çocuk kaçırma iddiaları asılsız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarında, deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtilerek, "Deprem sonrasında; çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı gibi kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmamaktadır.

Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için aziz milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır" denildi.

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