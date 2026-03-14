İçişleri Bakanlığı'ndan sarı kodlu uyarı! İlleri tek tek sıraladı: Bu gece yarısı başlıyor

14.03.2026 - 15:46
Bengül Arıca
İçişleri Bakanlığı'ndan bu gece yarısından itibaren başlayacak olan şiddetli sağanak, kar ve fırtına riskine karşı uyarı geldi. Bakanlık etkisini artıracak olan yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve heyelan riski nedeniyle 20'ye yakın il için 'dikkatli olun' çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’den gelen son raporlar sonrası vatandaşlar için sarı kodlu uyarı yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Mart 2026 Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın; pazar günü akşam saatlerinden itibaren Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

BAKANLIK'TAN SARI KODLU UYARI

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

