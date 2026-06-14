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Hakkari'de katliam gibi olay! Uzman çavuş, kayınpederinin evini bastı: 4 kişiyi öldürdü kendisi de yaralandı

14.06.2026 - 12:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN-Azer DEMİR, (DHA)-

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş Musa Gezer, kayınpederinin evine gidip silahla bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer ile kayınvalidesi Habiba Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir’i öldürdü. Kendisi de olayda ağır yaralanan Gezer, hastanede tedaviye alındı.

1Hakkari'de katliam gibi olay! Uzman çavuş, kayınpederinin evini bastı: 4 kişiyi öldürdü kendisi de yaralandı

Olay, saat 08.30 sıralarında Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer’in ailesinin evine gitti.

2Hakkari'de katliam gibi olay! Uzman çavuş, kayınpederinin evini bastı: 4 kişiyi öldürdü kendisi de yaralandı

Silahını çıkaran Gezer, eşi Adilşah Gezer ile kayınbiraderi Gökhan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Keve Demir’i vurdu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

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3Hakkari'de katliam gibi olay! Uzman çavuş, kayınpederinin evini bastı: 4 kişiyi öldürdü kendisi de yaralandı

Eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Adilşah Gezer ile annesi Habibe, kardeşleri Gökhan ve Keve Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Musa Gezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

4Hakkari'de katliam gibi olay! Uzman çavuş, kayınpederinin evini bastı: 4 kişiyi öldürdü kendisi de yaralandı

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

5Hakkari'de katliam gibi olay! Uzman çavuş, kayınpederinin evini bastı: 4 kişiyi öldürdü kendisi de yaralandı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)