Hakkari'de katliam gibi olay! Uzman çavuş, kayınpederinin evini bastı: 4 kişiyi öldürdü kendisi de yaralandı

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Eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Adilşah Gezer ile annesi Habibe, kardeşleri Gökhan ve Keve Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Musa Gezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.