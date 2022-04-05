BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada;Â Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun, televizyon programÄ±ndakiÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde terÃ¶rle iltisaklÄ± personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile ilgiliÂ bakanlÄ±k tarafÄ±ndan 3 aydÄ±r soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bu soruÅŸturma nedeniyle 86 bin belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n zan altÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gelinen noktadaÂ mÃ¼fettiÅŸlerin sadece 8 iltisaklÄ± personel tespit edebildiÄŸiÂ ve soruÅŸturmanÄ±n boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, halen belediyede 80 mÃ¼fettiÅŸin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± beyanlarÄ±nÄ±nÂ gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

'8 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K DENETÄ°M EKÄ°BÄ° GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R'

BakanlÄ±k makamÄ±nÄ±n 20 AralÄ±k 2021Â tarihli onayÄ± ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde 2019 yÄ±lÄ±ndan itibaren yapÄ±lan personel, ihale ve iÅŸ yeri ruhsatlarÄ±na iliÅŸkin Ã¶zel teftiÅŸ baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Bu kapsamda mÃ¼lkiye ve ticaret mÃ¼fettiÅŸleri ile hazine ve maliye uzmanÄ±ndan mÃ¼teÅŸekkil 8 kiÅŸilik bir denetim ekibi gÃ¶revlendirilmiÅŸtir.Â Bu kapsamda incelenen konulardan biri de personel iÅŸlerine iliÅŸkindir. Personele iliÅŸkin incelemenin amacÄ± ise; personelin iÅŸe alÄ±m sÃ¼reÃ§leri, bunlarÄ±n gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve/veya arÅŸiv araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n yaptÄ±rÄ±lÄ±p yaptÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek, bunlar arasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile iltisaklÄ± ve irtibatÄ± bulunan kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ± tam olarak tespit etmek ve mevzuatÄ±n emrettiÄŸi hukuki sÃ¼reci iÅŸletmektir" denildi.

Bu zamana kadar yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda; mÃ¼fettiÅŸler tarafÄ±ndan Ä°BB, Ä°ETT, Ä°SKÄ° ve belediye ÅŸirketlerinde ilk defa iÅŸe alÄ±nan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ile bu kiÅŸiler hakkÄ±nda gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±rÄ±lÄ±p yaptÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgilerin, belediyenin ilgili birimlerden temin edildiÄŸi daha sonra bu verilerin SGK verileri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu listelerin emniyet ve adli birimlere gÃ¶nderilip, kaÃ§ personel hakkÄ±nda gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§ personel hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da belirlendiÄŸi kaydedildi.

'TERÃ–R SORUÅžTURMASINDAN MAHKUMÄ°YET ALANLAR VAR'

Gelinen aÅŸamada ilk defa iÅŸe alÄ±mlarda gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± sÃ¼recinin gereÄŸi gibi iÅŸletilmediÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince birÃ§ok personel hakkÄ±nda hiÃ§ gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± veya arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulunulmadÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± kiÅŸiler hakkÄ±ndaki talebin ise mÃ¼fettiÅŸ incelemesi baÅŸladÄ±ktan sonra apar topar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stihdam edilen kiÅŸiler arasÄ±nda Emniyet birimlerimizce 'suÃ§ veya istihbarat kaydÄ±'Â bulunduÄŸu bildirilen kiÅŸiler de mevcuttur. Hatta bu kiÅŸiler arasÄ±nda hakkÄ±nda terÃ¶r sebebiyle adli soruÅŸturma yapÄ±lmÄ±ÅŸ, 'Anayasal dÃ¼zene karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar ve terÃ¶r suÃ§larÄ±' sebebiyle mahkumiyet kararÄ± almÄ±ÅŸ kiÅŸiler de bulunmaktadÄ±r. Ä°BB BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan 'mÃ¼fettiÅŸler sadece 8 kiÅŸi bulabildiler' ÅŸeklinde dile getirilen husus tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Bu kiÅŸiler daha mÃ¼fettiÅŸler Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamadan Ã¶nce Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Din Alimleri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi (DÄ°AYDER) hakkÄ±ndaki soruÅŸturmada isimleri geÃ§en ve dernek ile baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Ä°BB ÅŸirketlerinde iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra iÅŸten Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±lan kiÅŸilerdir."Â

'23 MÃœFETTÄ°Åž GÃ–REV YAPMAKTADIR'

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin 86 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±Â zan altÄ±nda bÄ±rakacak hiÃ§bir durum sÃ¶z konu olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ yapÄ±lan incelemenin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n tamamÄ±yla hiÃ§bir ilgisi bulunmamaktadÄ±r. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n esasÄ± bu dÃ¶nemde iÅŸe alÄ±nanlardan adli sicil kaydÄ± ile emniyet birimlerinde arÅŸiv kaydÄ± bulunanlarÄ±n belirlenmesi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan iÅŸletilmemiÅŸ olan hukuki sÃ¼recin iÅŸletilmesidir. DiÄŸer taraftan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde halen 80 mÃ¼fettiÅŸin Ã§alÄ±ÅŸmakta olduÄŸu iddiasÄ± da gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r.Â 5 Nisan 2022 tarihi itibarÄ±ylaÂ Ä°BB ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nda aktif olarak 23 mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶rev yapmaktadÄ±r. Bunlardan 8â€™i personel, ihale iÅŸlerinin Ã¶zel teftiÅŸinde gÃ¶revlidir. DiÄŸer mÃ¼fettiÅŸlerin tamamÄ± ÅŸikayetler Ã¼zerine araÅŸtÄ±rma ve Ã¶n inceleme yÃ¼rÃ¼tmektedirler. AraÅŸtÄ±rma ve Ã¶n inceleme gibi gÃ¶revlerin tamamen TeftiÅŸ Kurulunun inisiyatifi dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸikayet ve ihbar mekanizmasÄ± Ã¼zerine baÅŸlayan bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸu izahtan varestedir. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±'nÄ±n mÃ¼fettiÅŸler tarafÄ±ndan halen Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanÄ±ltÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunmasÄ±nÄ±n devam eden gÃ¶revi etkileme amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± da aÅŸikardÄ±r" denildi.Â

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