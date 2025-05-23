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İçişleri Bakanlığı emrine alınan Tunceli Valisi kurum amirleriyle vedalaşarak kentten ayrıldı

23.05.2025 - 17:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)

İçişleri Bakanlığı emrine alınan Tunceli Valisi kurum amirleriyle vedalaşarak kentten ayrıldı

İçişleri Bakanlığı emrine alınan eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurum amirleri ve güvenlik personeli vedalaşarak kentten ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mayıs'ta bakanlık emrine alınan eski Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) güvenlik personeli, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek vedalaştı.

İçişleri Bakanlığı emrine alınan Tunceli Valisi kurum amirleriyle vedalaşarak kentten ayrıldı

Tekbıyıkoğlu, emniyet personeline yaptığı konuşmada, "Babamın meslektaşlarısınız hepiniz. Benim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz birbirinize emanetsiniz" dedi. Tekbıyıkoğlu, kurum amirleriyle vedalaşırken de "Buraya ilk geldiğim zaman hiçbirinizi tanımıyordum ama şu an tanıyıp çok sevdim.

İçişleri Bakanlığı emrine alınan Tunceli Valisi kurum amirleriyle vedalaşarak kentten ayrıldı

Bir görev için buraya geldiğimde hepinizi dostum olarak görüp, kapınıza geleceğimdir. Hepiniz hakkınızı helal edin" diye konuştu.

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