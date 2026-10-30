Sivas'ın 20 yıllık sorunu bu proje ile tarih oluyor! Kent merkezi ve 8 ilçe için dönüm noktası olacak

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Sivas ve çevre ilçelerinin katı atık yönetimini uzun yıllar boyunca güvence altına alması hedeflenen dev çevre yatırımında tarihi bir adım atıldı. Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliği (SİVÇEKAB) bünyesinde hayata geçirilen 636 milyon TL bütçeli Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Projesi’nin temeli törenle atıldı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen temel atma törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"20 YILLIK ÇÖP MESELESİNİ ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, katı atık yönetiminin zor ve komplike bir süreç olduğunu belirterek; bu sürecin yalnızca depolama ve bertaraftan ibaret olmadığını, geri dönüşüm, kompostlama ve çevre koruma çalışmalarını da kapsayan geniş bir vizyon taşıdığını vurguladı.

SİVÇEKAB çatısı altında örnek bir bölgesel iş birliği sergilendiğini ifade eden Başkan Uzun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir belediyenin en asli görevlerinden birisi çöpün, suyun, altyapı ve üstyapı çalışmalarının doğru yönetilmesidir. Sivas Merkez dâhil İl Özel İdaresi, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Hafik, Zara, İmranlı ve Doğanşar Belediyelerimizin ortaklığıyla kurduğumuz birlik sayesinde hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bu tesis tamamlandığında, yaklaşık 20 yıllık bir süre boyunca şehrimizin çöp meselesini tamamen ortadan kaldırmış olacağız."