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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli'de 622 askerin katılımıyla operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı.

28.04.2022 - 09:36 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli'de 622 askerin katılımıyla operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli ilinde “Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 622 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Tuncelide 622 askerin katılımıyla operasyon başlatıldı

Operasyonun 1’inci gününde, Tunceli ili Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Tuncelide 622 askerin katılımıyla operasyon başlatıldı

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