GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı
ABONE OL

Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda saldırı hazırlığında olan PKK-KCK üyesi 6 terörist gözaltına alındı.

28.04.2022 - 09:31 |
Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda saldırı hazırlığında olan PKK-KCK üyesi 6 terörist gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur.

GÜNCEL HABERLER

2022 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel, anlamlı, yeni, özlü, dini, dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi mesajları 2022!

2022 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel, anlamlı, yeni, özlü, dini, dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi mesajları 2022!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli'de 622 askerin katılımıyla operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli'de 622 askerin katılımıyla operasyon başlatıldı

Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı

Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2022 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel, anlamlı, yeni, özlü, dini, dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi mesajları 2022!

2022 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel, anlamlı, yeni, özlü, dini, dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi mesajları 2022!

Sıradaki Haber
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi saat kaçta, neye göre yatacak? SSK, BAĞKUR, MEMUR emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi saat kaçta, neye göre yatacak? SSK, BAĞKUR, MEMUR emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

Sıradaki Haber
A101 28 Nisan 2022 kataloğu! A101’de bu hafta neler var, motor kaç TL? 28 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 28 Nisan A101 kataloğu 2022!

A101 28 Nisan 2022 kataloğu! A101’de bu hafta neler var, motor kaç TL? 28 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 28 Nisan A101 kataloğu 2022!

Sıradaki Haber
Yılan Adası intikamı alındı! Ukrayna ordusu dünyaya duyurdu: Hepsi füzelerle yok edildi...

Yılan Adası intikamı alındı! Ukrayna ordusu dünyaya duyurdu: Hepsi füzelerle yok edildi...

Sıradaki Haber