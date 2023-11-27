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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 18 ilde PKK/KCK üyesi 98 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

27.11.2023 - 13:48 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 18 ilde PKK/KCK üyesi 98 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, PKK/KCK üyesi olarak faaliyetlerde bulunan ve yurt dışında terör eylemlerinde bulunduğu tespit edilen toplam 98 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, silah ve mühimmatın yanı sıra örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonlar devam ediyor.

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