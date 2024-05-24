İçerik gazetede reklam dijitalde: Gelirlerin düştüğü bildirildi

Rekabet Kurumu yetkililerinin Meclis’teki sunumunda dijital platformlar ve haber yayıncıları arasında pazar gücü dengesizliği olduğu aktarıldı. Google ve Meta’ya verilen para cezalarına ilişkin de bilgilendirme yapılırken, para cezalarının yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler uyguladığı da vurgulandı.

Rekabet Kurumu 1. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Selçuk Yılmaz komisyondaki sunumunda, haber içeriklerinin dijitale kayması ve dijital platformların habere erişimde uğrak mecralar olmasının, dijital platformlar ve haber yayıncıları arasında pazar gücü dengesizliği oluşturduğunu kaydetti.

Yılmaz, dijital platformların, haber yayıncılarının içeriklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı olarak gelir elde ederken gazetelerin içeriklerinin daha çok okunduğu ancak haber yayıncılarının reklam gelirlerinin düştüğünü aktardı.

CEZALAR VERİLİYOR

Yılmaz, Rekabet Kurumu’nun Google’la ilgili şu ana kadar açtığı 4 soruşturmanın karara bağlandığı, 2 soruşturmanın ise devam ettiği bilgisini verdi. Yılmaz’ın sunumuna göre, Google’a toplam yaklaşık 600 milyon TL ceza uygulanırken, Meta’ya da Facebook/Whatsapp soruşturmasında 347 milyon TL ceza verildi. Ayrıca Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Threads soruşturması devam ederken, günlük 4,7 milyon TL ceza verildiği aktarıldı.

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DAVRANIŞSAL VE YAPISAL TEDBİRLER ALINMALI

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat Topkaya, para cezalarının her zaman caydırıcı olmadığına dikkat çekerek, “Parayı verir, sonrasında başka şekilde devam eder, hatta aynı ihlali tekrar yaptığında ağırlaştırıcı sebep olarak mükerrerlikten tekrar bir ceza veririz, yine devam edebilir. Yani parayı kazandığı sürece devam edebilir ama asıl olan şey, bizim davranışsal ve yapısal tedbirlerimizdir” diye konuştu. Topkaya, Google’ın kendi alışveriş karşılaştırma hizmetini ön plana çıkararak rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmasını konu alan Google Shopping Soruşturması’nı örnek verdi. Topkaya, “Yükümlülük getirdik ve Google’a, ‘Sen madem kendine böyle bir alan yaratıyorsun, rakiplerine de bu alanda yer ver’ dedik. Uzun süre müzakereler devam etti. Bizi ikna edecek bir çözüm getiremediği için Google süreli para cezasını vermektense o ‘shopping’ denen kısmı kaldırmayı tercih etti. Soruna kökten bir çözüm bulunmuş oldu” dedi.

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