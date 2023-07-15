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İç çamaşırından 5 yılan çıktı! Görevliler şok oldu

Çin'de bir kadın, güvenlik görevlilerinin vücudunun garip bir şekle sahip olduğunu fark etmesi üzerine gümrükten yılan sokmaya çalışırken yakalandı.

15.07.2023 - 12:57 |
İç çamaşırından 5 yılan çıktı! Görevliler şok oldu

Çin'de gerçekleşen olayda bir kadın, sınırdan yasadışı olarak 5 adet yılan geçirmeye çalıştı ancak gümrük memurları, kadının vücudunun garip bir şekle sahip olduğunu fark etmesi üzerine arama yaptı ve kadının iç çamaşırında 5 adet yılan buldu.Çin'de gerçekleşen olayda bir kadın, sınırdan yasadışı olarak 5 adet yılan geçirmeye çalıştı ancak gümrük memurları, kadının vücudunun garip bir şekle sahip olduğunu fark etmesi üzerine arama yaptı ve kadının iç çamaşırında 5 adet yılan buldu.

İç çamaşırından 5 yılan çıktı Görevliler şok oldu

ÇORAPLARA DOLDURUP İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Hong Kong gazetesi South China Morning Post'un haberine göre, gümrük memurları, bir kadının beş yılanı çoraplara doldurup sütyenine yerleştirdiğini tespit etti.

İç çamaşırından 5 yılan çıktı Görevliler şok oldu

ABD'YE ÖZGÜ MISIR YILANLARI

İsmi belirtilmeyen kadın, Çin Gümrük tarafından Shenzhen'deki Futian Limanı'nda yılan kaçakçılığı yaparken yakalandı. Gümrük memurları yılanları ele geçirdi ve yetkililere teslim etti. Öte yandan beş yılanın da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu ve orta bölgelerine özgü mısır yılanları olduğu belirtildi.

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