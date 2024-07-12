İbrahim Tatlıses neden ameliyat oluyor, İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses neden ameliyat oluyor, Tatlıses’in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses konserde sevenlerinden helallik istedi. Söz konusu açıklamanın ardından İbrahim Tatlıses’in son durumu sorgulanıyor.

İBRAHİM TATLISES NEDEN AMELİYAT OLUYOR?

Ünlü sanatçı önümüzdeki günlerde kalbinden bir operasyon geçirecek. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle düzenli olarak kardiyoloji doktoruna muayene olan Tatlıses’in rahatsızlığıyla ilgili bilgi verilmezken, sanatçının kalp ameliyatı öncesinde yakınlarından helallik istediği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Tatlıses, sevenlerinde bir de istekte bulundu:

"Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin”