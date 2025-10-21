GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemİBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması! 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı
HaberlerGündem Haberleri İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması! 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması! 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı

21.10.2025 - 22:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA)

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması! 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında aralarında İBB çalışanlarının da olduğu 200’ün üzerinde kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırıldı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı.

Güncel Haberler

Romanya İstihbarat Servisi SRI, Rusya destekli sabotaj planının engellendiğini iddia etti
#Dünya

Romanya İstihbarat Servisi SRI, Rusya destekli sabotaj planının engellendiğini iddia etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Vatandaşlarımız hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor
#Gündem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Vatandaşlarımız hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor

Macaristan'ın Milli Günü! Bakan Yumaklı: Güçlü destek için samimi teşekkürlerimizi sunuyoruz
#Gündem

Macaristan'ın Milli Günü! Bakan Yumaklı: Güçlü destek için samimi teşekkürlerimizi sunuyoruz