İBB'ye yönelik ikinci operasyon dalgası: İSKİ Genel Müdürü dahil 47 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, İBB'ye yönelik başlatılan operasyona ilişkin son bilgileri aktardı...

İBB'ye yönelik ikinci dalga bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. 47 şüpheli gözaltına alındı. 47 kişinin arasında kimler var, buna ilişkin detaylar elimizde olacak. Bu isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa olduğu söyleniyor.

"GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN EV VE ADRESLERİNDE ARAMA YAPILIYOR"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise "İkinci dalga operasyonunda sabahın erken saatlerinde ekipler birçok adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin ev ve adreslerinde aramalar yapılıyor. Gün içinde de sayının daha da artması bekleniyor" bilgilerini aktardı.