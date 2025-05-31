İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga
Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Müdür Burak Korzay, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP PM üyesi Baki Aydöner’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Evlerde arama ve gözaltı yapılıyor.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın da bulunduğu 47 kişi hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi.
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz operasyonun detaylarını canlı yayında şöyle paylaştı;
"İBB'ye yönelik son dönemde itirafçı beyanları öne çıktı ve yeni bir operasyon olabileceği iddiaları konuşulurken sabahın erken saatlerinde operasyon haberi geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplamda 47 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ AYKUT ERDOĞDU İÇİN GÖZALTI KARARI
CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu gözaltı kararı verilen isimlerden biri. Ağaç A.Ş'ye iş yapan kişilerden para ve araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatı ile de komisyon adı altında para istediğine ilişkin iddialar var. "