İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın da bulunduğu 47 kişi hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz operasyonun detaylarını canlı yayında şöyle paylaştı;

"İBB'ye yönelik son dönemde itirafçı beyanları öne çıktı ve yeni bir operasyon olabileceği iddiaları konuşulurken sabahın erken saatlerinde operasyon haberi geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplamda 47 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ AYKUT ERDOĞDU İÇİN GÖZALTI KARARI

CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu gözaltı kararı verilen isimlerden biri. Ağaç A.Ş'ye iş yapan kişilerden para ve araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatı ile de komisyon adı altında para istediğine ilişkin iddialar var. "