İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak, şüpheliler KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın bildirdiğine göre, İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu gözaltına alındı. Kasapoğlu 6 Nisan'da 2. dalgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da 3. dalgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Alpay da 4. dalgada gözaltına alındı. İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın hakkında da yakalama kararı alındı ve sabah saatlerinde gözaltına alındı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Muhtarlıklar Genel Müdürü Yavuz Saltık da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

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Başsavcılık soruşturmasının derinleşerek devam ettiğini belirten Tokaz, şunları dile getirdi:

"Dün Taner Çetin'in de içinde yer aldığı adrese teslim ihale süreçleri ve rüşvet suçlamaları söz konusuydu. Başsavcılığın MASAK raporları doğrultusunda yaptığı bazı tespitler var. İhalelerin usulsüz şekilde yapıldığı ve bazı şirketlere verildiği yönünde."

Dün İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik de soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da 7 kişi tutuklanmıştı.