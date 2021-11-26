Ä°BB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 11. kez reddedildi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°stanbul genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduÄŸunu sÃ¶yleyerek yeni taksi projesi hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Proje kapsamÄ±nda 5 bin yeni taksinin Ä°stanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu. Daha Ã¶nce de, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme alÄ±nan teklif 10 kez reddedilmiÅŸti. 1453 Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± Sosyal Tesisleri'nde dÃ¼zenlenen kasÄ±m ayÄ± toplantÄ±sÄ±nda taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu. ToplantÄ±da oylanan 5 bin taksi projesi oy Ã§okluÄŸu ile reddedildi. UKOME toplantÄ±sÄ±na Ä°BB Genel Sekreteri Can AkÄ±n Ã‡aÄŸlar baÅŸkanlÄ±k etti.

"BAZI TAKSÄ°LERÄ°N BÄ°RDEN FAZLA SAHÄ°BÄ° VAR"Â

Ä°BB Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Orhan Demir, "Bizde kayÄ±tlÄ± 17 bin 395 taksinin 20 bin 730 sahibi var. Yani bazÄ± taksilerin birden fazla sahibi var. Bu taksi plaka sahiplerinin kim olduklarÄ±nÄ± inceledik. Plaka sahipleri iÃ§erisinde kadÄ±nlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 35" dedi.

"Ã–ZEL HALK OTOBÃœSÃœ Ã‡ALIÅžANLARI 4 AYDIR PARALARINI ALAMIYOR"Â

Teklif edilen sistemin TÃ¼rkiye'de Ã¶rneÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Aksu, "81 ilde de bÃ¶yle bir uygulama yok. 10 bin 553 sayÄ±lÄ± bakanlar kurulunda da aÃ§Ä±kÃ§a yazÄ±yor. Belediyeler, ÅŸirketler, kurumlar ve vakÄ±flar taksi iÅŸletmeciliÄŸi yapamaz. Korsanla mÃ¼cadelede bizim de gÃ¶rev yapmamÄ±z gerekiyor. KorsanÄ± beraber Ã§Ã¶zeceÄŸiz. MÃ¼lkiyet hakkÄ± belediyede olursa taksi sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼r diyorsunuz. KapÄ±nÄ±n giriÅŸinde taksici esnafÄ±n Ali Ä°hsan Beyin aracÄ± 10 gÃ¼ndÃ¼r baÄŸlÄ±. Åžu an o aracÄ± baÄŸlÄ±yorsunuz ancak Ä°ETT'nin bÃ¼nyesine geÃ§ince ne yapacaksÄ±nÄ±z. BaÄŸlamayacaksÄ±nÄ±z. Ã–zlÃ¼k haklarÄ± diyorsunuz, duygusal ya, bizi oradan vuruyorsunuz. Åžu an Ä°ETT'nin kendi bÃ¼nyesinde bulunan ÅŸofÃ¶rlerin bordrosu burada. Ã–zel Halk OtobÃ¼sÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± 4 aydÄ±r paralarÄ±nÄ± alamÄ±yorlar" diye konuÅŸtu.Â

"Ä°STANBUL'DA KORSANI KÄ°MÄ°N DESTEKLEDÄ°ÄžÄ° Ã‡OK NET VE BELLÄ°"Â

Ä°BB UlaÅŸÄ±m Daire BaÅŸkanÄ± Utku Cihan ise, "Korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± biz elimizden geldiÄŸince bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ancak yetkimiz sÄ±nÄ±rlÄ±. Ama Ä°stanbul'da korsanÄ± kimin desteklediÄŸi Ã§ok net ve belli. Biz mevcut taksileri 10 bin 553 sayÄ±lÄ± bakanlar kurulu kararÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendiriyoruz. Ancak 2004 yÄ±lÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Kanunuyla beraber bu yetki artÄ±k bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyelerine geÃ§ti. Biz 10 bin 553'teki kiÅŸiye verilmesi meselesine uygun hale getiriyoruz. SonrasÄ±ndaki yetkimiz de hala var ve bir tezatlÄ±k oluÅŸturmuyor diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Åžu an sistemin temelinde rant var. Bu rantÄ± deÄŸiÅŸtirmeden Ä°stanbul'da taksicilik hizmeti deÄŸiÅŸmez. Biz bu iÅŸten para kazanmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik defalarca. Bunun iÃ§in nasÄ±l bir garanti istiyorsanÄ±z onu da veririz. Yeter ki, kazanÄ±lan para sistemde kalsÄ±n. Sistemin temelden deÄŸiÅŸtirmenin olanaÄŸÄ± saÄŸlansÄ±n. Bu gerÃ§ekten oyalamaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil, Ã§ok zaman kaybediyoruz. Biz 1 buÃ§uk yÄ±ldÄ±r taksicilik sistemini Ä°stanbul halkÄ±nÄ± laik bir hale getirmiÅŸ olurduk" diye konuÅŸtu.