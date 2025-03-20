İBB soruşturmasında yeni gelişme! Para görüntüleri ortaya çıktı: 40 milyon lira ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Her iki soruşturma çerçevesinde 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan iş insanı Ali Nuhoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Kurulu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sağ kolu ve soruşturma kapsamında yurt dışına kaçan Emrah Bağdatlı'nın evinde yakalanan yüklü miktarda para görüntüleri ortaya çıktı.

ALİ NUHOĞLU'NUN EVİNDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Hakkında gözaltında kararı verilen isimlerden biriydi Ali Nuhoğlu. Evinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para bulundu. Gözaltına alınan isimler arasındaydı. Nuhoğlu'nun evinde nakit 40 milyon lira ele geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ali Nuhoğlu’nun ofisinde yapılan armalarda da gizli bölmelerde 1.3 milyon dolar ele geçirildi.