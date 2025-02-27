İBB Başkanı İmamoğlu hakkında hazırlanan 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi
27.02.2025 - 16:19Güncellenme Tarihi:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.