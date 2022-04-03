İBB 150 bin Ramazan yardım kolisi dağıtacak! Başvurular nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte belediyelerin yardım faaliyetleri başladı. Bu yıl Ramazan ayında İBB 150 bin Ramazan yardım kolisi yardımı yapacak. İlk aşamada, ilçe belediyeleri ve muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Ancak, yardım başvurusunda bulunmak isteyenler de İBB Ramazan yardım kolisini almak için nasıl başvusu yapacağını araştırıyor. Peki, İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ramazan yardım kolisi almak ve İBB desteklerinden yararlanmak için yapmanız gerekenler…

İBB 150 BİN RAMAZAN YARDIM KOLİSİ DAĞITACAK

İBB, Ramazan’da, ihtiyaç sahibi ailelere 150 bin yardım kolisi dağıtacak. İlçe belediyeleri ve mahalle muhtarlarıyla maddi durumu iyi olmayan ailelerin tespiti yapıldı. Temel gıda maddelerinin bulunduğu 150 bin yardım kolisinin dağıtımına başlanacak. Dağıtımlar, vatandaşların rencide olmaması için gizli yapılacak.

Bu yıl ilk defa başlatılan bir projeyle, 700 İBB yöneticisi Ramazan ayında 1.200 yardıma muhtaç aileyle buluşacak. İftariyelik malzemeler ile ailelerin misafiri olacak bürokratlar, ev halkıyla birlikte oruçlarını açacak ve hoş sohbetler edecek. Ziyaretlerde vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri de not alınarak, çözülmesi için çalışmalar yapılacak.

İBB RAMAZAN KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Ramazan yardım kolisi almak için bir başvuru süreci bulunmuyor. İBB 150 bin yardım kolisini, ilçe belediyeleri ve muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gönderecek. Ancak, İBB’nin Sosyal Ekopnomik Destek Programı kapsamında yardım taleplerini değerlendirdiği bir birimi bulunuyor. SEDEP adı verilen bu programa, internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İBB yetkilileri, buraya yapılan başvuruları değerlendirip, aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

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