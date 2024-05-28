29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümü. İstanbul'un fethini müjdeleyen Peygamber Efendimizin o hadisi her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethine ilişkin sözleri arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Peki, Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi? Hz. Muhammed'in İstanbul'un Fethi ile ilgili hadisi gerçek mi? Peygamberin İstanbul hadisi gerçek mi, sahih mi?

HZ. MUHAMMED'İN İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ HADİSİ GERÇEK Mİ?

“Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş”

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

Hz. Muhammed'in sözleri ile müjdelediği fetih bundan tam 571 yıl önce Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleşmiştir.

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN DİNİ ANLAM VE ÖNEMİ

Ortodoksların din merkeziydi. Anadolu'da ve Rumeli'de toprakları olan Osmanlı Devleti İstanbul'u elde ederse kendi güvenliğini sağlamış olacaktı. Osmanlılar Anadolu'dan Rumeli'ye Rumeli'den Anadolu'ya geçerken güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Çanakkale Boğazı'na hakim olamıyorlardı. İstanbul alınırsa Osmanlıları Balkanlar'dan atmak olmayacaktı. İstanbul denizden kuşatılınca karadan, karadan kuşatılınca denizden yardım alabiliyordu.

Bizanslıların elinde diğer devletlerin bilmediği Grejuva (Rum ateşi) denilen suda da yanabilen bir silah bulunuyordu.

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İstanbul'u Avarlar, Avrupa Hunları, Sasaniler, Araplar (Emevi) ve Bulgarlar kuşattılarsa da başarı elde edememişlerdi.

Osmanlı Devleti adına ise; Yıldırım Beyazid, Çelebi Mehmet ve II. Murat kuşatmışsa da başarı elde edememişti.

II. Mehmet İstanbul'un zaptı için hazırlıklara başladı.

Karadeniz yolu ile Balkanlardan ve Trabzon Rum. İmparatorluğu'ndan gelebilecek yardımı önlemek için Boğazkesen (Rumeli Hisarı) hisarını yaptırdı. Bizanslıların İstanbul yakınlarında bulunan Silivri ve Vize kalelerini aldı.

Mühendis Müslühittin, Sarıca, Sekban ve Macar Urban'a Edirne'de toplar döktürdü. Bizans Ordusunun bir kısmını yabancı askerler oluşturuyordu. Konstantin Papa'dan yardım alabilmek için Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesini istediyse de başaramadı.

6 Nisan 1453 yılında savaş başladı. 29 Mayıs 1453'de İstanbul alındı. Böylece 1125 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunun merkezi olan, İstanbul Osmanlıların eline geçti.

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