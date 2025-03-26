Hüseyin Yayman duyurdu! Kültür ve Sanat Politikaları’nda görev alacak ekip belli oldu

AK Parti’de yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ediyor. Yayman’ın, Kültür ve Sanat Politikaları alanındaki yardımcıları da netleşti.

AK PARTİ’DE KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI’NA 12 BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda 12 başkan yardımcısı görev alacak. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu.

İŞTE O İSİMLER

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın başkanlığında çalışmaları yürütecek ekip şöyle:

Yücel Arzen Hacıoğulları

Şebnem Bursalı Ömer Arvas

Mehmet Şahin

Serpil Yılmaz

Fatima Yurduseven

İsmail Kaya

Hilmi Türkmen

İsmet Gergerli

Şeyhmus Dinçel

Jüllide İskenderoğlu

Türk İslam Karakoç

HÜSEYİN YAYMAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları’ndaki çalışma ekibini duyurup, başarılar diledi. Yayman’ın mesajı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyfendinin olurlarıyla görevlendirilen Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcılarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Birlikte yol yürüyeceğimiz değerli çalışma arkadaşlarıma vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemiz ve milletimiz ve Kültür Sanat Dünyamız için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.