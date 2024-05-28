Human Movie Team kimdir, Human Movie Team ne demek? İsrail’in saldırısı sonrası dünyayı etkileyen bir çizim ve grafik paylaşım rekorları kırdı. 2015 yılında gönüllü genç kadınlar tarafından kurulan Human Movie Team / İnsan Film Ekibi’nin hazırladığı Refah’taki çadır kente yönelik saldırıyı anlatan çizim Instagram’da 5 milyon kere paylaşılan çizim büyük etki yarattı.

HUMAN MOVİE TEAM KİMDİR?

Suriye’ye yönelik çalışmaları ile tanınan ve "İzle, düşün, harekete geç!" sloganıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Human Movie Team, sadece kadınlardan oluşan gönüllü topluluk, yaptıkları multimedya çalışmalarını ekibe yeni katılacak yeni çalışma arkadaşlarıyla birlikte içerik ve kapsam olarak daha da genişletmeyi hedefliyor.

Human Movie Team'in sosyal medya hesaplarında yer alan "Bizler, dünya üzerindeki her insanın onurlu bir yaşamı hak ettiğine, bunun da ancak adalet ve insan haklarının korunmasıyla mümkün olabileceğine inanan ve bu uğurda tüm enerjisini harcamaktan çekinmeyen genç hanımlar topluluğuyuz." ifadesi dikkati çekiyor.

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HUMAN MOVİE TEAM NE DEMEK?

Human Movie Team İnsan Filmi Ekibi demektir.

HUMAN MOVİE TEAM KURUCUSU TÜLAY GÖKÇİMEN KİMDİR?

Tülay Gökçimen 1981 yılı, İstanbul doğumludur. Uzun yıllardır medya sektöründe aktif faaliyet gösteren Gökçimen Suriye savaşı ile birlikte belgesel çekimlerine başladı. Haykırış, Savaşın Çocukları, Suriye Zindanlarında 24 Saat gibi çok sayıda belgesele imza attı. Sosyal sorumluluk ve insan hakları bilinciyle çalışmalarını yürüten Tülay Gökçimen Human Movie Team girişimi ile video görseller hazırlayarak bu çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. İnsan Film Ekibi Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bu çalışmalarına devam etmektedir.