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HÜDA PAR saldırganı bıçakladıktan sonra sokakta kovalamış! Şok görüntüler ortaya çıktı...

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) de yaralayan A.S.'nin (71) saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. A.S.'nin, binadan kaçmaya çalışan HÜDA PAR'lıları bıçakla kovaladığı görüldü.

24.07.2023 - 11:27 | | Nuri PİR/ADANA, (DHA)
HÜDA PAR saldırganı bıçakladıktan sonra sokakta kovalamış! Şok görüntüler ortaya çıktı...

Olay, 22 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı.

HÜDA PAR saldırganı bıçakladıktan sonra sokakta kovalamış Şok görüntüler ortaya çıktı...

Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HÜDA PAR saldırganı bıçakladıktan sonra sokakta kovalamış Şok görüntüler ortaya çıktı...

Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Pişgin, dün toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

HÜDA PAR saldırganı bıçakladıktan sonra sokakta kovalamış Şok görüntüler ortaya çıktı...

SALDIRI DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ

İl binası çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü.

HÜDA PAR saldırganı bıçakladıktan sonra sokakta kovalamış Şok görüntüler ortaya çıktı...

Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı görüntülerde yer aldı.

HÜDA PAR saldırganı bıçakladıktan sonra sokakta kovalamış Şok görüntüler ortaya çıktı...

Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı. (DHA)

HÜDA PAR saldırganı bıçakladıktan sonra sokakta kovalamış Şok görüntüler ortaya çıktı...

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