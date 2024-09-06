Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı

Hindistan uçağına bomba ihbarı yapıldı. Mumbai'den Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, son durumu TRT Haber'e aktardı.

Vali Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor." açıklamasını yaptı.