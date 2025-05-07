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Hindistan-Pakistan gerilimi! THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor

07.05.2025 - 00:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Hindistan-Pakistan gerilimi! THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor

Hindistan ordusunun Pakistan’a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul’a geri dönüyor.

Gece saatlerinde Hindistan ordusu Pakistan ve Pakistan’ın Azad Kaşmir bölgesine askeri operasyon başlattı. Saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatmasının ardından uçuşlarda aksamalar yaşandı. Saldırılar nedeniyle İslamabad'a sefer yapan THY ve Karaçi seferi yapan Pegasus uçakları İran üzerinden geri dönüş kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

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