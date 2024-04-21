Hibe desteği aldı, hayatı değişti! Devletten karşılıksız 800 bin TL aldı, şimdi yurt dışından talep yağıyor

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı ile kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek AB standartlarında yatırımların hayata geçirilmesi, kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

800 BİN TL HİBE DESTEĞİ ALDI

TKDK da bu kapsamda yatırımcılara destek sağlıyor. İspir'de yaşayan balıkçı Mahmut Yaşar, TKDK'nın sağladığı hibe desteği ile 2022'de Arkun Barajı'nda kafes balıkçılığı tesisi kurdu. Yaşar, toplam 1,2 milyon TL'ye mal ettiği tesis için 800 bin TL destek aldı.

Yaşar, modern sistemlerden oluşturduğu tesiste ilk yıl 35 ton somon üretimi gerçekleştirdi. Yaşar, toplam 80 ton balık üretim kapasitesine sahip tesiste ürettiği somonların tamamını yurt dışına ihraç etti. Mahmut Yaşar, ilk üretim yılında 35 ton balığı ihracat ürünü olarak satın alan ve ikincil ürün olarak ihraç eden aracı şirketlere satarak ülke için yaklaşık 250 bin dolar ihracat geliri elde edilmesine katkı sağladı.

'HEDEF, ÜRETİMİ ARTIRMAK'

Mahmut Yaşar, 1996-1997'de de Muğla Milas'ta balık üretiminde çalıştığını, yıllar sonra kendi memleketinde hayata geçirdiği proje ile kendi işinin patronu olduğunu söyledi. Balıkçılığın bildiği bir iş olduğunu anlatan Yaşar şu ifadeleri kullandı:

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