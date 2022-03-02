HES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Koca normale dönüşün son aşamasına gelindiğinin altını çizerek alınan kararları açıkladı:

Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak artık şart değil.

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek.

Hastalık olmayan belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Okullarda 2 vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması kaldırılacaktır. Sadece pozitif çıkan öğrenci izole edilecektir.