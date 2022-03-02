GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor
HaberlerGündem Haberleri HES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor
ABONE OL

HES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor

HES kodu ile ilgili son dakika kararı verildi. Resmen değişti. Herkesi ilgilendiriyor. Bakan Koca canlı yayında açıkladı. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıklayan Bakan Koca yeni dönemde HES kodu uygulamasının kaldırıldığını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

02.03.2022 - 18:50 |
HES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Koca normale dönüşün son aşamasına gelindiğinin altını çizerek alınan kararları açıkladı:

HES kodu, maske ve kısıtlamalarla ilgili son dakika kararı! Yeni dönem başlıyor, Bakan Koca resmen açıkladı
İlgili Haber
HES kodu, maske ve kısıtlamalarla ilgili son dakika kararı! Yeni dönem başlıyor, Bakan Koca resmen açıkladı

Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak artık şart değil.

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek.

Hastalık olmayan belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Okullarda 2 vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması kaldırılacaktır. Sadece pozitif çıkan öğrenci izole edilecektir.

GÜNCEL HABERLER

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

HES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor

HES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor

HES kodu, maske ve kısıtlamalarla ilgili son dakika kararı! Yeni dönem başlıyor, Bakan Koca resmen açıkladı

HES kodu, maske ve kısıtlamalarla ilgili son dakika kararı! Yeni dönem başlıyor, Bakan Koca resmen açıkladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu kaldırılma şartı nedir?

Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu kaldırılma şartı nedir?

Sıradaki Haber
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

Sıradaki Haber
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko: NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko: NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok

Sıradaki Haber
ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

Sıradaki Haber