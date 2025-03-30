Her bayram namaz sonrası ilk bu yapılıyor: Balıkesir'de 71 yıldır bayramlaşma geleneği sürüyor

Doğanpınar köyü sakinleri, büyüklerinden devraldıkları bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşarken, özellikle gençlerin de bu kültüre sahip çıkması dikkat çekti.

Bayram namazının kılınmasının ardından köy mezarlığında bir araya gelen mahalle sakinleri, din görevlisinin öncülüğünde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştirdi. Daha sonra uzun kuyruklar oluşturan köylüler, tek tek birbirleriyle bayramlaşarak dayanışma ve hoşgörünün güzel bir örneğini sergiledi.

Köy muhtarı, her yıl artan katılımla sürdürülen bu geleneğin Doğanpınar’ın en önemli manevi değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Bayramlar bizleri bir araya getiren, kaynaştıran en güzel günlerdir. Büyüklerimizden miras kalan bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Köy halkı, mezarlık ziyaretinin ardından evlerine dağılarak aileleriyle bayram coşkusunu yaşamaya devam etti.