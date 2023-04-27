Hepsi imha edildi! Kaçak sakatat deposuna baskın

Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine, ilçeye bağlı Çiftlikköy Mahallesi’ndeki bir depoya baskın düzenledi.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan incelemelerde depoda sakatat ürünlerinin hijyen kurallarına uyulmayarak saklandığı ve lokantalara satılmak üzere işlemden geçirildiği belirlendi. Ele geçirilen sakatat ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, depo ise mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Kent genelinde denetimlere devam edeceklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim sorumluluğumuz. Bugün bir depoya yaptığımız baskında maalesef korkunç bir manzara ile karşılaştık. İnsan sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelemiz devam edecek. Ketimizde zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.