GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHendek'te otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Hendek'te otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Hendek'te otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

24.01.2026 - 01:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (AA)

Hendek'te otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Akova Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KG 999 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta F.K. idaresindeki 54 S 0357 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü ile otomobildeki yolcu E.A. yaralanırken, iddiaya göre otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

 

Güncel Haberler

Hendek'te otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Hendek'te otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Erbaa’da tek katlı evde yangın çıktı
#Gündem

Erbaa’da tek katlı evde yangın çıktı

Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok çevre ilden hissedildi
#Gündem

Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok çevre ilden hissedildi