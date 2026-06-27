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Gündem60 kadın birlikte başardı! Sosyal medyadan tüm Türkiye’ye satıyorlar! 300 TL'den başlayıp kapış kapış gidiyor
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60 kadın birlikte başardı! Sosyal medyadan tüm Türkiye’ye satıyorlar! 300 TL'den başlayıp kapış kapış gidiyor

27.06.2026 - 11:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

Muğla'da ev kadınları ve emeklilerden oluşan 60 kişilik dev kadro, hem hayatın stresinden kaçtı hem de kendilerine yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Günde sadece 4 saat bir araya gelerek ürettikleri el emeği göz nuru tasarımları sosyal medyadan Türkiye'nin dört bir yanına satıyorlar.

160 kadın birlikte başardı! Sosyal medyadan tüm Türkiye’ye satıyorlar! 300 TL'den başlayıp kapış kapış gidiyor

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ev kadınları, ekonomik hayata katılmak ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla bir araya gelerek örgü atölyesi kurdu. Sağlık ve eğitim camiasından emekli kadınların da yer aldığı 60 kişilik grup, el emeği göz nuru ürünlerini sanal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

260 kadın birlikte başardı! Sosyal medyadan tüm Türkiye’ye satıyorlar! 300 TL'den başlayıp kapış kapış gidiyor

Kadınların dayanışmasıyla kurulan atölyede birbirinden farklı örgü ürünleri hazırlanıyor. Battaniye, çanta, elbise, hırka, kazak, atkı, bere, şapka ve patik gibi tamamen el işçiliğiyle üretilen ürünler, hem özgün tasarımları hem de kaliteli işçilikleriyle ilgi görüyor.Ürünler, işçilik süresi ve modele göre 300 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Atölyede üretim yapan kadınlar, boş vakitlerini değerlendirmenin yanı sıra ekonomik özgürlüklerini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

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360 kadın birlikte başardı! Sosyal medyadan tüm Türkiye’ye satıyorlar! 300 TL'den başlayıp kapış kapış gidiyor

Günün belirli saatlerinde bir araya gelen kadınlar hem yeni modeller tasarlıyor hem de birbirlerine teknik destek vererek üretimlerini geliştiriyor. Ortaya çıkan ürünler sanal medya hesaplarında sergilenirken, gelen siparişler doğrultusunda kişiye özel çalışmalar da hazırlanıyor.

460 kadın birlikte başardı! Sosyal medyadan tüm Türkiye’ye satıyorlar! 300 TL'den başlayıp kapış kapış gidiyor

Atölyeyi kuran 4 çocuk annesi Sevil Güllüce, "Burada hep birlikte keyifli vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarımız gruplar halinde geliyorlar. Haftanın 5 günü burada faaliyet gösteriyoruz. Saat 11.00'dan saat 15.00'a kadar buradayız. Arkadaşlarımız sadece ev ekonomisine katkıda bulunmak için değil, aynı zamanda onlara terapi oluyor. Birkaç saatte olsa hayatın hızlı akışına mola veriyoruz. Ürünlerimize yoğun talep var" dedi.

560 kadın birlikte başardı! Sosyal medyadan tüm Türkiye’ye satıyorlar! 300 TL'den başlayıp kapış kapış gidiyor

Emekli öğretmen Ahsen Akın (60), "Yıllarca özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği yaptım. 19 yıl tiyatro çalışmalarım oldu. Yolum burasıyla kesişti. Burada hayat, yaşam, doğallık, sevgi varmış. Sevgimizi örgülerimize verdik. Ortaya çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Ördük rahatladık ve para kazanıyoruz" diye konuştu.