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Hemzemin geçitte trenin çarptÄ±ÄŸÄ± üniversiteli Gizem, hayatÄ±nÄ± kaybetti

Osmaniye'de hemzemin geÃ§itte trenin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Gizem YÄ±lmaz (21), yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

17.01.2022 - 13:43 | | Ä°brahim EMÃœL/OSMANÄ°YE, (DHA)
Hemzemin geçitte trenin çarptÄ±ÄŸÄ± üniversiteli Gizem, hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, sabah saatlerinde YeÅŸilyurt Mahallesi'nde hemzemin geÃ§itte meydana geldi. Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinden Malatya'ya kuru yÃ¼k gÃ¶tÃ¼ren konteyner yÃ¼klÃ¼ tren, hemzemin geÃ§itten geÃ§tiÄŸi sÄ±rada Osmaniye Korkut Ata Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Gizem YÄ±lmaz'a Ã§arptÄ±.

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle trenin altÄ±nda kalan YÄ±lmaz, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SavcÄ±nÄ±n incelemelerinin ardÄ±ndan YÄ±lmaz'Ä±n cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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