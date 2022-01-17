Olay, sabah saatlerinde YeÅŸilyurt Mahallesi'nde hemzemin geÃ§itte meydana geldi. Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinden Malatya'ya kuru yÃ¼k gÃ¶tÃ¼ren konteyner yÃ¼klÃ¼ tren, hemzemin geÃ§itten geÃ§tiÄŸi sÄ±rada Osmaniye Korkut Ata Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Gizem YÄ±lmaz'a Ã§arptÄ±.

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle trenin altÄ±nda kalan YÄ±lmaz, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SavcÄ±nÄ±n incelemelerinin ardÄ±ndan YÄ±lmaz'Ä±n cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.