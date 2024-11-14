Hemşirenin feci sonu! Hatalı sollama canından etti! 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

Dün Küçükçekmece’de meydana gelen kazada 19 yaşındaki sürücü E.S, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen 56 yaşındaki hemşire Şengül Ayyıldız’a çarptı. Ağır yaralanan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiğini isteyerek kazaya sebebiyet vermediğini söyledi. Sürücünün yapılan alkol muayenesinde de kanında alkole rastlanmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen E.S, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATALI SOLLAMA CAN ALDI

Kaza anını gösteren 2 görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde sürücü E.S’nin önündeki aracı sollamak için şerit değiştirmeye çalıştığı ancak karşı yönden gelen aracı son anda gördüğü dikkat çekti. Karşı yönden gelen aracı son anda görünce tekrar şeridine girmeye çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı ve o sırada orada olan Şengül Ayyıldız’a çarptığı görülüyor.





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