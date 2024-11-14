GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Hemşirenin feci sonu! Hatalı sollama canından etti! 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

Hemşirenin feci sonu! Hatalı sollama canından etti! 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

19 yaşındaki sürücü önündeki aracı sollamaya çalışırken kaldırımda yürüyen 56 yaşındaki hemşire Şengül Ayyıldız’ı hayattan kopardı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.11.2024 - 14:45 |
Hemşirenin feci sonu! Hatalı sollama canından etti! 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

Dün Küçükçekmece’de meydana gelen kazada 19 yaşındaki sürücü E.S, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen 56 yaşındaki hemşire Şengül Ayyıldız’a çarptı. Ağır yaralanan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hemşirenin feci sonu Hatalı sollama canından etti 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiğini isteyerek kazaya sebebiyet vermediğini söyledi. Sürücünün yapılan alkol muayenesinde de kanında alkole rastlanmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen E.S, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hemşirenin feci sonu Hatalı sollama canından etti 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

HATALI SOLLAMA CAN ALDI

Kaza anını gösteren 2 görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde sürücü E.S’nin önündeki aracı sollamak için şerit değiştirmeye çalıştığı ancak karşı yönden gelen aracı son anda gördüğü dikkat çekti. Karşı yönden gelen aracı son anda görünce tekrar şeridine girmeye çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı ve o sırada orada olan Şengül Ayyıldız’a çarptığı görülüyor.

Haberin Devamı

Hemşirenin feci sonu Hatalı sollama canından etti 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma imzalandı

    Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma imzalandı

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasının vakti geldi

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasının vakti geldi

    Süper dede süper çiftlik kurdu! Keyfini Kastamonulu çocuklar sürüyor

    Süper dede süper çiftlik kurdu! Keyfini Kastamonulu çocuklar sürüyor