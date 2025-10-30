Hedef ‘sıfır’ can kaybı! Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, jandarma sorumluluk sahası içinde kalan karayollarında hem karadan hem dron marifeti ile havadan denetimlerini arttırdı. Trafikte sıfır can kaybını hedefleyen jandarma ekipleri, yapılan hataları kameralarla kayıt altına almaya başladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek maksadıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edilmektedir. 2. Trafikte "0" can kaybına ulaşmak için denetimlere etkin şekilde devam edilecektir" denildi.