GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHedef ‘sıfır’ can kaybı! Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi
HaberlerGündem Haberleri Hedef ‘sıfır’ can kaybı! Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi

Hedef ‘sıfır’ can kaybı! Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi

30.10.2025 - 21:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hedef ‘sıfır’ can kaybı! Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, denetimlere hız verdi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada trafikte hedefin sıfır can kaybı olduğu bildirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, jandarma sorumluluk sahası içinde kalan karayollarında hem karadan hem dron marifeti ile havadan denetimlerini arttırdı. Trafikte sıfır can kaybını hedefleyen jandarma ekipleri, yapılan hataları kameralarla kayıt altına almaya başladı.

Hedef ‘sıfır’ can kaybı Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek maksadıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edilmektedir. 2. Trafikte "0" can kaybına ulaşmak için denetimlere etkin şekilde devam edilecektir" denildi.

Güncel Haberler

Kayseri'de kan donduran olay! Camide boğazını kesip öldürdüğü adamın karısına 'Şimdi git kocanın leşini topla' demiş
#Gündem

Kayseri'de kan donduran olay! Camide boğazını kesip öldürdüğü adamın karısına 'Şimdi git kocanın leşini topla' demiş

Gazze'de uluslararası güç! ABD, Türkiye'nin askeri olarak Gazze'ye girmesini istiyor
#Dünya

Gazze'de uluslararası güç! ABD, Türkiye'nin askeri olarak Gazze'ye girmesini istiyor

Hedef ‘sıfır’ can kaybı! Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi
#Gündem

Hedef ‘sıfır’ can kaybı! Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi