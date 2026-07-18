Annesinin hediyesi hayatını değiştirdi! Fabrikasını satıp tarihi konağı satın aldı: İçeride tam 40 bin parça var!

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Eyüboğlu, kendisi gibi antika tutkunlarının sık sık koleksiyonu incelemeye geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Özellikle yurt dışından gelenler daha fazla oluyor. Buraya gelen, zaman tüneli gibi geçmişe dönebiliyor. Ziyarete gelen yaşlı insanlar 'Bizde bu vardı.' diyerek duygulanıyor. Bana hediye edilen ürünlere etiket vurarak sergiye sunuyorum. O kişilerin isimlerini yaşatıyorum. Bu binanın ilk katını kafe, diğer iki katını sergi salonu olarak kullanıyoruz. Ziyaretçileri bekliyoruz."