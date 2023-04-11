HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması hakkında hazırlanan iddianame, AYM tarafından 21 Haziran 2021'de kabul edilerek, dava açıldı. AYM, yargılama sürecinde HDP'nin 14 Mart'ta sözlü savunma yapmasını kararlaştırdı. HDP sözlü savunma için ek süre istedi. AYM, bunun üzerine HDP'nin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi, partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçim sonrasına bırakılması istemini ise reddetti. HDP, bugün saat 10.00'da yapması gereken sözlü savunmasını vermeyeceğine ilişkin geçen perşembe günü mahkemeye dilekçe sundu.

Bugün toplanan AYM Genel Kurulu, HDP'nin sözlü savunma vermeyeceğine ilişkin dilekçesini tutanak altına aldı. Yüksek mahkeme dosyanın, esas hakkındaki raporunu hazırlaması için raportöre verilmesini kararlaştırdı. (DHA)