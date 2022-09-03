HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in üzerinde bulunan sahte pasaporta da el konuldu. Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak SEGBİS ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

“SERBEST BIRAKILMAMI İSTİYORUM"



İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Güzel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlanarak SEGBİS ile ifade vermesinin ardından Ankara 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. Buradaki ifadesinde Güzel, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben bu yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bir kısım fotoğraflarında içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum. Beraat ile sonuçlanan birçok emsal kararlar olmasına rağmen benim dosyam tutuklanmaya sevk olarak huzura gönderilmiştir. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.