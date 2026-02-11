Hazır giyime veda: Sipariş yağıyor! Terziler yetiştiremiyor

Haberin Devamı

Özellikle erkeklerde ceket ve pantolon, kadınlarda ise elbise dikimlerinde artış yaşandığı terziler tarafından belirtildi. Kırşehir’de moda ve tasarım anlayışında eskiye dönüş eğilimi dikkat çekerken, vatandaşlar hazır giyim yerine kişiye özel dikim kıyafetleri tercih etmeye başladı. Artan taleple birlikte terzilerdeki sipariş yoğunluğu da arttı. Terzi Fatih Çankaya, son dönemde özel dikime olan ilginin belirgin şekilde yükseldiğini söyledi. Çankaya, "İnsanlar artık hazır kalıplardan ziyade kendi ölçülerine ve tarzlarına uygun kıyafetler istiyor. Erkeklerde daha çok ceket dikimi, kadınlarda ise elbise dikimi talep görüyor.

Özel dikim, hem kalite hem de kullanım açısından daha uzun ömürlü oluyor" dedi. Ortaokul yıllarından bu yana özel dikim ceket tercih ettiğini belirten Recep Şolgeçen ise hazır giyim ürünlerinin özel dikimin yerini tutmadığını ifade etti. Şolgeçen, "Yıllardır özel dikim ceket giyiyorum. Hazır kalıp ceketler hem tam oturmuyor hem de istediğim kaliteyi vermiyor. Özel dikimde hem kumaşı hem modeli kendim seçebiliyorum" diye konuştu.

Terzi Abdullah Çetin de 2026 yılı itibarıyla özel siparişlerde yeniden artış yaşandığını belirterek, "Ceket ve pantolon dikimlerinde ciddi bir dönüş var. İnsanlar tekrar terziye gelmeye başladı. Kişiye özel tasarım ve ölçüye göre dikim yeniden tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.