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Hayırsız evlat babasına hayatının şokunu yaşattı!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda hayırsız evlat, babasına ait dairenin içindeki eşyaları sattı.

21.12.2023 - 15:09 | | BURSA (İHA)
Hayırsız evlat babasına hayatının şokunu yaşattı!

Olay saat 13.00 de Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak’ta bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Halit Ö.(74), dairesinin kapısını açtığında şoke oldu. Dairenin içinde eşyalarının olmadığını, oğlu Ali Ö.(46)'nün evde olduğunu fark etti. Öfkelenen baba, eşyalarının nerede olduğunu sordu. Oğlu eşyalarını sattığını söyleyince öfkelenen baba, polise şikayette bulundu. Evdeki eşyaları satan Ali Ö. gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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