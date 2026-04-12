Haydarpaşa Limanı'nda gemiye çarpan tekne battı; 5 kişi kurtarıldı

12.04.2026 - 00:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)

Üsküdar, Haydarpaşa Limanı'nda kıyıya bağlı halde bulunan bir gemiye çarpan tekne kısa süre içinde battı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Selimiye açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa Limanı'nda demirli gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan tekne su almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Teknede bulunan 5 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Su alan tekne ise bir süre sonra tamamen batarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evin kazan dairesinde yangın çıktı: Alevler geceyi aydınlattı
Evin kazan dairesinde yangın çıktı: Alevler geceyi aydınlattı

Muradiye-Çaldıran yolunda kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Muradiye-Çaldıran yolunda kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

