Haydarpaşa Limanı'nda gemiye çarpan tekne battı; 5 kişi kurtarıldı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Selimiye açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa Limanı'nda demirli gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan tekne su almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Teknede bulunan 5 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Su alan tekne ise bir süre sonra tamamen batarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.