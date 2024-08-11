Hava sıcaklıkları 42 dereceyi aştı! Yeni uyarı geldi

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının il genelinde 42 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 12 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 24, en yüksek 41 derece olacak. 13 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 42 derece olacak. 14 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 41 derece olacak. 15 Ağustos Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 41 derece olacak.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.





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