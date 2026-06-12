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GündemHava durumu raporu merakla bekleniyordu! Sıcaklar gidiyor, 30 il için 'sarı' kodlu uyarı
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Hava durumu raporu merakla bekleniyordu! Sıcaklar gidiyor, 30 il için 'sarı' kodlu uyarı

12.06.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hava durumu raporu merakla bekleniyordu! Sıcaklar gidiyor, 30 il için 'sarı' kodlu uyarı

Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

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Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın ise Çanakkale ve Afyonkarahisar çevrelerinde, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması isteniyor.

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