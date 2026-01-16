Hava çok soğuyacak! Bu illerde buzlanma ve don bekleniyor

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgenin bugün akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Soğuk havanın, 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği, bu süreçte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve Marmara'nın doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olaylarının görülmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgili kurumları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.